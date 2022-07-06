Более двух километров газовых сетей обновили в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин

В Ново-Переделкине обновили 2,3 километра газопроводов низкого давления. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря использованию ручного метода реконструкцию провели без отключения потребителей от газа. Работы прошли под контролем управлений капитального строительства, эксплуатации газопроводов низкого давления, технадзора и центральной диспетчерской.

"Благодаря адресной работе специалистов с населением и анализу обратной связи работы удалось выполнить в срок. Это позволило обеспечить район обновленными газовыми сетями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленные газовые сети прослужат более 40 лет. Их реконструкция началась в октябре прошлого года. За это время специалисты Мосгаза заменили подземные стальные трубы с истекающим сроком эксплуатации на высокопрочные, не подверженные коррозии, полиэтиленовые. Также были проложены новые участки фасадного газопровода с современным оборудованием контроля и безопасности.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития систем газо-, электро- и теплоснабжения столицы. В ближайшие года стороны планируют построить и реконструировать магистральные источники подачи газа, системообразующих газопроводов высокого давления и интегрировать их в существующую систему газораспределения Москвы.