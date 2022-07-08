Бирюков заявил, что стартовал второй этап благоустройства возле станции "Воронцовская" БКЛ

Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Воронцовская" БКЛ. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что за предыдущие два года обновили улицу Наметкина, Хлебобулочный проезд и участок Старокалужского шоссе. В этом году запланированы работы на улице Академика Челомея, Научном проезде и на еще одном участке шоссе от пересечения с улицей Академика Семенихина до дома № 65.

Главная задача строителей – улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции. Для этого заменят асфальт на дорогах и во дворах, обустроят пешеходные маршруты от жилых домов, расширят тротуары. В окружении станции появится семь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Основные работы завершат до конца этого года.

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