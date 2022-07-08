В Москве отремонтируют дома, в которых жили легенды футбола СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовали восстановительные работы в домах на Садовой-Триумфальной улице и Кутузовском проспекте, в которых жили легендарные советские футболисты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о доме 4/10 на Садовой-Триумфальной улице и доме 41 на Кутузовском проспекте.

"В доме 4/10 на Садовой-Триумфальной жили сразу две легенды советского футбола – Константин Бесков и Михаил Якушин, оба были выдающимися тренерами. В подъездах монтируют новые лифтовые кабины, проемы в которых на пять сантиметров шире, чем в старых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость движения лифтов значительно повысилась – теперь она составляет 1 метр в секунду. При этом новое оборудование соответствует всем современным нормам безопасности и комфорта. Так, лифты оборудованы телескопическими дверьми с системой инфракрасного контроля.

"Они не закроются, если в проеме что-то застрянет. Лифты также оснастят современными зеркалами, удобными поручнями и жидкокристаллическими дисплеями", – пояснили в мэрии.

В доме на Кутузовском проспекте, в свою очередь, долгие годы жил легендарный вратарь московского "Динамо", двукратный чемпион СССР в составе бело-голубых Алексей Хомич.

"Сейчас в этом доме восстанавливают подвал, меняют системы водоснабжения, центрального отопления и водоотведения, а также электросети. В частности, специалисты устанавливают так называемые дифференциальные выключатели", – указано в сообщении.

В мэрии пояснили, что данные устройства защищают от удара током в случае поломки электрооборудования и предотвращают возможное возгорание.

Ранее сообщалось, что ремонт фасада многоквартирного дома на Профсоюзной улице выполнят с сохранением граффити "АЯ". Отмечается, что решение о сохранении граффити приняли жильцы дома на общем собрании собственников. Согласованный срок размещения изображения – до 21 декабря 2025 года.