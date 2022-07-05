Эскалаторную галерею восстановят на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На Воробьевых горах приведут в порядок эскалаторную галерею, которой не пользовались с середины 1980-х годов. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Специалистам предстоит сохранить изначальный облик объекта и создать на нем смотровые площадки. Также в ходе работ планируется благоустроить территорию вокруг.
Эскалаторная галерея находится на улице Косыгина, доме 20. Объект стал аварийным из-за оползней, поэтому прежде всего специалисты изучили склон и сохранившиеся конструкции, а также укрепили грунт, чтобы избежать такого в дальнейшем.
"Согласно проекту, утвержденному Москомархитектурой, новое здание будет приближено к оригиналу, но, помимо эскалаторов, на галерее появятся смотровые площадки: для этого планируется использовать плоскости кровли", – рассказал Кузнецов.
По его словам, после ремонта пешеходы смогут легко и быстро добираться от станции метро "Воробьевы горы" до Дворца пионеров или смотровой площадки МГУ.
Эскалаторная галерея состоит из нескольких павильонов, соединенных тремя эскалаторами. Их планируют сделать в светло-серых тонах. Общая площадь объекта составит 3 684 квадратных метра. Для отделки полов используют гранит, керамогранит, керамическую плитку, а стены облицуют мрамором.
Ранее в парке "Кусково" стартовала реконструкция стадиона "Фрезер". По словам замглавы столичного департамента капремонта Сергея Мельникова, сегодня стадион находится в плачевном состоянии.
Отремонтировать необходимо трибуны и площадки для командных видов спорта, газон также нужно заменить. Кроме того, в порядок планируется привести теннисные корты, а рядом с ними разместить площадку со стенкой для одиночных тренировок.
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