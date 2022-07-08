Москвичи смогут приобрести финальную партию лайтбоксов с различных станций метро

Фото: пресс-служба московского метро
Последние 11 винтажных лайтбоксов с различных станций столичной подземки появятся в интернет-магазине метро перед Днем московского транспорта, 8 июля. Для пассажиров это будет последняя возможность приобрести уникальный аксессуар для дома или офиса, сообщили в пресс-службе Дептранса.
Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что власти продолжают запускать множество удобных и интересных сервисов для пассажиров.
"У московского транспорта много поклонников, для них мы готовим мерч и сувениры, выпускаем тематические "Тройки", а скоро в продажу поступят демонтированные лайтбоксы мосметро – купить их вы сможете в нашем сувенирном интернет-магазине", – рассказал Ликсутов.
Приобрести лайтбоксы можно будет по фиксированной цене с надписями "Выход в город", "К поездам до станций" разных направлений или "Нет выхода". Помимо этого, выиграть один лайтбокс получится в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
В декабре 2018 года было продано 350 указателей на сумму более 2,1 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что пассажиры московского метро чаще всего приобретали карты, брелоки, браслеты и вкладыши с функционалом карты "Тройка" в 2022 году. Кроме того, востребованными стали чехлы для телефонов, значит, футболки и магниты.
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