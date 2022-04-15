Пассажиры съели более 500 кг пиццы в метро Москвы с середины февраля

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Более 500 килограммов пиццы съели пассажиры в метро Москвы с середины февраля, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С момента запуска проекта пассажиры подземки съели более 1,6 тысячи пицц. Самой популярной из них оказалась мясная.

Пицца доступна круглосуточно на международном автовокзале "Саларьево" и в подземном переходе у станции метро "Пушкинская". Готовится она за три минуты. Ее можно съесть сразу или взять с собой в дорогу.

Внутри аппарата мука смешивается с водой. Получившееся тесто прессуется до тех пор, пока не станет диском, на который выкладывается начинка. В инфракрасной печи она выпекается при 380 градусах. Покупатель получает пиццу в специальной коробке.

