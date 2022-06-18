Карты, брелоки с функционалом "Тройки" чаще всего приобретают в сувенирных магазинах метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пассажиры московского метро чающего всего приобретали карты, брелоки, браслеты и вкладыши с функлионалом карты "Тройка" в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного Дептпанса.

Кроме того, востребованными стали чехлы для телефонов, значит, футболки и магниты.

Как уточнили в департаменте, в настоящее время популярность набирают носки с названиями станций, постеры в тубусах, попсокеты и открытки с изображениями станций метро.



Ранее сообщалось, что в метро Москвы запущены первые 10 вендинговых автоматов с брендированными сувенирами.

Уточняется, что в них можно приобрести браслеты с функционалом проездного, картхолдеры, коллекционные карты "Тройка", багажные бирки, носки.

