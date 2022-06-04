Первые 10 вендинговых автоматов с брендированными сувенирами проявились в московском метро

Фото: Дептранс Москвы

В метро Москвы запущены первые 10 вендинговых автоматов с брендированными сувенирами, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что в них можно приобрести браслеты с функционалом проездного, картхолдеры, коллекционные карты "Тройка", багажные бирки, носки.

Автоматы расположены на следующих станциях:



"Отрадное";

"Белорусская" Кольцевой линии;

"Авиамоторная";

"Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии;

"Комсомольская" Кольцевой линии;

"Киевская" Арбатско-Покровской линии;

"Курская" Арбатско-Покровской линии;

"Цветной бульвар";

"Кожуховская";

"Серпуховская".

Ранее сообщалось , что на станции "Проспект Вернадского" Большой кольцевой линии метро в тестовом режиме заработал сервисный центр для пассажиров.

Уточняется, что в сервис-центре пассажиры могут в том числе заменить неисправные проездные или получить временные, перенести записанные билеты с одной "Тройки" на другую. За несколько дней с момента открытия его уже посетили свыше 400 человек.

