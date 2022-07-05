Собянин призвал не верить стереотипам о больших проблемах больших городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин в своем выступлении перед участниками форума "Территория смыслов" призвал не верить стереотипам о том, что перед большими городами всегда стоят большие проблемы, передает ТАСС.

"У нас у всех стереотипы, у моего поколения точно <...>, что большие города – это большие проблемы, с экологией связанные, с транспортом, с безработицей, неудобствами, дискомфортом и так далее", – заявил градоначальник.

При этом, по словам Собянина, последние годы продемонстрировали противоположные тенденции, а именно меньшее потребление энергии в больших городах и меньшее воздействие на экологию.

"И ничего страшного от концентрации населения не происходит, ничего, если правильно городом управлять", – подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что производительность труда в столице в 2–5 раз выше, чем в других регионах. По словам мэра, это связано с большим количеством налогов. Градоначальник уточнил, что жители столицы работают по 18 часов.

