Сергей Собянин: в этом году в Москве зацветет 55 миллионов цветов

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В столичных парках в 2022 году расцветет 55 миллионов цветов, сообщил Сергей Собянин.

"В этом году на улицах и в парках Москвы расцветут 55 миллионов цветов. Конечно, это произойдет не само по себе, а станет результатом огромного труда тысяч специалистов городских служб. И середина лета – самое время сказать им большое спасибо", – написал глава столицы в своем блоге.

По словам мэра, в Москве число цветников увеличилось с 5,5 до 12 тысяч по сравнению с серединой 2000-х годов. При этом площадь цветочных композиций выросла до 88 гектаров.

Столичные власти стремятся сделать все 12 тысяч цветников произведениями ландшафтного искусства.

"И самое главное – цветочные клумбы в жилых районах должны быть ничуть не хуже, а порой – даже лучше цветников на центральных площадях", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник назвал парк "Зарядье" главным цветником города. Также цветы являются важным украшением ВДНХ. Собянин уточнил, что в этом году там распустятся 1,5 миллиона бутонов – от тюльпанов до роз. Цветы создают уют в парках, украшают городские магистрали, добавляют краски столичным достопримечательностям.

Как уточнил мэр Москвы, жителей и гостей город ждет фестиваль "Цветочный джем", площадки которого украсят тысячами ярких и необычных композиций. У горожан будет возможность увидеть проекты ландшафтных дизайнеров из РФ и разных стран мира.

Ранее сообщалось, что московский фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" одержал победу в номинации "Лучший городской праздник" национальной премии событийной индустрии "Событие года".

В ходе проведения фестиваля в прошлом году одной из особенных локаций стал Тверской бульвар. Там было разбито сразу четыре оригинальных сада. А в Новопушкинском сквере можно было увидеть разноуровневый сад "Геометрия природы".

После завершения фестиваля "Цветочный джем" временные сады демонтировали, а порядка 60 тысяч кустарников, цветов и деревьев перевезли на новые постоянные места.

