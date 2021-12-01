"Цветочный джем" получил главную награду премии в области ландшафтной архитектуры

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Два столичных проекта получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. В номинации "Событие года" победил фестиваль "Цветочный джем", а награды в номинации "Лучший выставочный сад" удостоился проект "Сад водных растений". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Жюри высоко оценило значение "Цветочного джема" в области ландшафтного строительства и дизайна, садово-паркового искусства, благоустройства и озеленения.

Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал, что проекты "Цветочного джема" являются примером современного качественного преобразования открытых общественных пространств.

"Благодаря этому столицу украшают неповторимые сады, которые созданы талантливыми ландшафтными архитекторами", – приводятся его слова в материале.

"Цветочный джем" стал первым фестивалем из цикла "Московские сезоны", который провели в столице после частичного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Ранее сообщалось, что в любительском конкурсе цветников, который прошел в Москве 11 и 12 сентября в рамках фестиваля "Цветочный джем", приняли участие 350 человек. Почти 180 цветников из более чем 8,5 тысячи растений оформили на 18 площадках фестиваля.

