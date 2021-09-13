Любительский конкурс цветников прошел в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Фото: Московские сезоны/Юлия Иванко

В любительском конкурсе цветников, который прошел в Москве 11 и 12 сентября в рамках фестиваля "Цветочный джем", приняли участие 350 человек. Почти 180 цветников из более чем 8,5 тысячи растений оформили на 18 площадках фестиваля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что участниками могли стать обладающие навыками создания цветочных композиций семейные пары, родители с детьми и друзья. Им необходимо было выбрать 37 растений разных видов, в том числе хризантемы, розы, гортензии, шалфей и другие.

Для начала 11 сентября профессиональные флористы провели для команд из двух человек мастер-класс по созданию композиций из цветов. Затем участники создали свои эскизы и высадили растения. Перед жюри команды защищали свои проекты уже 12 сентября.

"На каждой площадке всего было три призера. Двое победителей, которых определили члены жюри, получили в подарок цифровые планшеты. А приз зрительских симпатий и набор садовых инструментов от партнеров конкурса достались тем, за чей проект проголосовало наибольшее количество гостей соответствующей площадки", – рассказали организаторы конкурса.

На площадке в Южном Бутове зрители проголосовали за композицию "Ромашка" Эммы Вишняковой и Валерия Ларионова, который, помимо садоводства, увлекается спортом. Мужчина в 72 года участвовал в трех марафонах и в общей сумме пробежал 126 километров.

На площадке в Вешняках конкурсанты запомнились необычным видом, например, одна из команд была одета в собственные костюмы, а цветник оформляли лиса Алиса и кот Базилио.

Уточняется, что все участники получили памятные сувениры с символикой фестиваля "Цветочный джем". Созданные цветники разберут, а растения высадят в парках Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что сроки фестиваля продлили до 1 октября, чтобы избежать большого скопления людей. Он отметил, что после вынужденного перерыва мероприятия возвращаются в Москву, но пока без шумных народных гуляний и мастер-классов.

