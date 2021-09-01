Собянин рассказал об открытии фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем"

Фестиваль "Цветочный джем" в этом году продлится целый месяц, а не две недели, как это было раньше. Площадки будут открыты с 1 сентября по 1 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Сроки продлили, чтобы избежать большого скопления людей. Мэр отметил, что после вынужденного перерыва мероприятия возвращаются в Москву, но пока без шумных народных гуляний и мастер-классов.

Более масштабные городские праздники возобновят только тогда, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. Пока же гостей ждут 35 просторных площадок на открытом воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.