В Союзе пассажиров поддержали идею бесплатных пересадок на наземном транспорте столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал введение бесплатных пересадок на наземном общественном транспорте столицы. Об этом сообщает RT.
По его словам, данное решение имеет ряд нюансов.
"Например, как уже объявлено, пересадка будет бесплатно действовать по карте "Тройка" только в том случае, если она привязана к личному кабинету", – рассказал Янков.
В целом он положительно оценил данное решение, добавив, что в метро и МЦК и раньше можно было бесплатно делать пересадку.
"Правильно распространить это на наземный транспорт, чтобы все билеты действовали 90 минут, но надо подробно объяснить все детали пассажирам", – добавил Янков.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице с 1 сентября стали бесплатными пересадки с одного вида наземного транспорта на другой.
Для получения возможности бесплатной пересадки между наземными видами транспорта необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте столичного метрополитена. Услуга станет доступной в течение 12 часов.
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