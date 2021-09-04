Москвичам рассказали, что можно попробовать на фестивале "Цветочный джем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
С 1 сентября в столице открыт фестиваль "Цветочный джем", который продлится до 1 октября. На городских площадках разместили дизайнерские композиции из растений, а гости могут попробовать блюда, приготовленные по авторским рецептам участников гастрономической ярмарки "Лето в городе", сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Гостям фестиваля предложат попробовать традиционные русские блины, индийский плов (бирьяни), швейцарский раклет, чешские трдельники и колбаски, гонконгские bubble waffle и чай bubble tea. Также на "Цветочном джеме" представлены сотни сортов мороженого. Жителям и гостям столицы готовы предложить и цветочные угощения – суп с лавандой, варенье из лепестков роз и сироп из ромашки.
На Тверской площади угостят мороженым с беконом, грушей с водорослями и анчоусами со сливой. Кроме традиционного мороженого, на фестивале есть наномороженое, японские моти и немецкое мороженое-спагетти.
Как отмечается, гости также смогут попробовать различные угощения на площади Революции, по адресу улица Теплый Стан, владение 1б, в сквере у Гольяновского пруда, на улице Матвеевской, на улице Адмирала Руднева и во многих других точках фестиваля.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что сроки фестиваля продлили, чтобы избежать большого скопления людей. Он отметил, что после вынужденного перерыва мероприятия возвращаются в Москву, но пока без шумных народных гуляний и мастер-классов.
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