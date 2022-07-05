Программа капремонта поликлиник Москвы завершена на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа капитального ремонта по новому стандарту завершена уже на четверть. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ремонт завершили в уже более 50 поликлиниках общей площадью свыше 170 000 квадратных метров. В общей сложности в программу входят более 200 зданий.

"Таким образом, мы завершили масштабную программу по обновлению поликлиник по новому московскому стандарту уже на четверть. Работы продолжаются более чем в 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник", – рассказала Ракова.

Программа капремонта предусматривает общие принципы оформления и технического оснащения зданий. Во всех обновленных поликлиниках работают врачи восьми самых востребованных медицинских специальностей. При этом в головном подразделении пациентов принимают узкие специалисты, например, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

Поликлиники оснащают современной медтехникой. В зданиях устраивают удобную навигацию, оборудуют специальные игровые зоны в детских поликлиниках.

Ранее Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице в Ховрине. Он пообщался с врачами поликлиники и поздравил их с новосельем. Медики оценили новые условия работы и поблагодарили Собянина за проведенную в здании реконструкцию.

