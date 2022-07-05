Программа капремонта поликлиник Москвы завершена на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Программа капитального ремонта по новому стандарту завершена уже на четверть. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что ремонт завершили в уже более 50 поликлиниках общей площадью свыше 170 000 квадратных метров. В общей сложности в программу входят более 200 зданий.
"Таким образом, мы завершили масштабную программу по обновлению поликлиник по новому московскому стандарту уже на четверть. Работы продолжаются более чем в 100 зданиях. До конца года мы планируем завершить капремонт около 40 поликлиник", – рассказала Ракова.
Программа капремонта предусматривает общие принципы оформления и технического оснащения зданий. Во всех обновленных поликлиниках работают врачи восьми самых востребованных медицинских специальностей. При этом в головном подразделении пациентов принимают узкие специалисты, например, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.
Поликлиники оснащают современной медтехникой. В зданиях устраивают удобную навигацию, оборудуют специальные игровые зоны в детских поликлиниках.
Ранее Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице в Ховрине. Он пообщался с врачами поликлиники и поздравил их с новосельем. Медики оценили новые условия работы и поблагодарили Собянина за проведенную в здании реконструкцию.
Собянин открыл еще две поликлиники после комплексной реконструкции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: