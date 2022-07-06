Движение в центре Москвы перекроют 9 июля из-за велогонки "Спутник критериум Кремль"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 9 июля перекроют ряд центральных улиц из-за велогонки "Спутник критериум Кремль". Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.

Ведомство предупредило, что с 06:00 до 12:00 полностью будут перекрыты следующие участки:

улица Москворецкая;

площадь Васильевский Спуск;

Москворецкая набережная (от Большого Москворецкого моста до Устьинской набережной);

Китайгородский проезд;

Старая площадь;

площадь Ильинские Ворота;

Лубянский проезд (от улицы Маросейки до Солянского проезда);

Славянская площадь;

Устьинская набережная (от Москворецкой набережной до Яузской улицы);

Устьинский проезд (от Большого Устьинского моста до Яузской улицы);

Яузская улица (от Устьинского проезда до Устьинской набережной);

Кремлевская набережная (от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста);

Пречистенская набережная (от улицы Ленивки до Соймоновского проезда);

Соймоновский проезд;

улица Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивки);

улица Ленивка;

улица Ильинка;

улица Варварка.

Ранее стало известно, что в выходные в столице пройдет Московский ночной велофестиваль. Ради этого в центре города будут ограничивать движение.

Отмечается, что 9 июля с 18:30 нельзя будет проехать по улицам Самотечной и Дурова, а также по Суворовской площади. С 20:00 перекроют Цветной, Петровский и Тверской бульвары, а также улицы Тверскую, Баррикадную, Москворецкую и набережные.