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Москва 24

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Город

14:44

Движение в центре Москвы перекроют 9 июля из-за велогонки "Спутник критериум Кремль"

городперекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 9 июля перекроют ряд центральных улиц из-за велогонки "Спутник критериум Кремль". Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.

Ведомство предупредило, что с 06:00 до 12:00 полностью будут перекрыты следующие участки:

  • улица Москворецкая;
  • площадь Васильевский Спуск;
  • Москворецкая набережная (от Большого Москворецкого моста до Устьинской набережной);
  • Китайгородский проезд;
  • Старая площадь;
  • площадь Ильинские Ворота;
  • Лубянский проезд (от улицы Маросейки до Солянского проезда);
  • Славянская площадь;
  • Устьинская набережная (от Москворецкой набережной до Яузской улицы);
  • Устьинский проезд (от Большого Устьинского моста до Яузской улицы);
  • Яузская улица (от Устьинского проезда до Устьинской набережной);
  • Кремлевская набережная (от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста);
  • Пречистенская набережная (от улицы Ленивки до Соймоновского проезда);
  • Соймоновский проезд;
  • улица Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивки);
  • улица Ленивка;
  • улица Ильинка;
  • улица Варварка.

Ранее стало известно, что в выходные в столице пройдет Московский ночной велофестиваль. Ради этого в центре города будут ограничивать движение.

Отмечается, что 9 июля с 18:30 нельзя будет проехать по улицам Самотечной и Дурова, а также по Суворовской площади. С 20:00 перекроют Цветной, Петровский и Тверской бульвары, а также улицы Тверскую, Баррикадную, Москворецкую и набережные.

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