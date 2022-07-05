Движение в центре столицы перекроют из-за ночного велофестиваля

В выходные в столице пройдет Московский ночной велофестиваль. Ради этого в центре города будут ограничивать движение.

9 июля с 18:30 нельзя будет проехать по улицам Самотечной и Дурова, а также по Суворовской площади. С 20:00 перекроют Цветной, Петровский и Тверской бульвары, а также улицы Тверскую, Баррикадную, Москворецкую и набережные.

Уже 8 июля с 00:00 нельзя будет припарковаться на Самотечной улице и на Болотной набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.