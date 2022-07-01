Участок Крестовоздвиженского переулка перекроют 9 и 10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участок Крестовоздвиженского переулка в столице будут перекрывать 9 и 10 июля в связи с проведением строительных работ, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"9 и 10 июля в период с 08:00 до 18:00 перекроют участок Крестовоздвиженского переулка", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что перекрывать будут участок от дома 2, строения 1, до дома 4.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение на участке Большого Гнездниковского переулка (от дома 6 до дома 9) будет полностью перекрыто с 23:00 1 июля до 06:00 20 июля.

Полностью перекрыть движение вынуждает большое количество инженерных коммуникаций. Информационные щиты подскажут автомобилистам возможные маршруты объезда.

