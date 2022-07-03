Благоустройство сквера началось на улице Юности в Вешняках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройственные работы начались в сквере на улице Юности в Вешняках. Там уже убрали старое дорожное полотно, скамейки, оборудование детской и спортивной площадок, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На территории приступили к устройству кабельных линий, демонтажу старых опор освещения. Также специалисты начали устанавливать бортовой камень, устраивать основания дорожек, спортивных и детских площадок и будущих павильонов.

В рамках проекта планируется создать одну большую игровую зону для детей разных возрастов, где организуют песочную ферму и стенды с головоломками на тему животных и растений.

На центральной аллее сквера проложат дорожку для велосипедистов, ее отделят от пешеходной зоны. В парке также появятся столы для игры в шахматы, возможность зарядки смартфонов и парковки для велосипедов и самокатов.

На территории сквера также планируется поставить столы для игры в пинг-понг и текбол, устроить волейбольное поле и несколько площадок с тренажерами, на одной из которых смогут заниматься пожилые москвичи.

Кроме того, в рамках благоустройства специалисты перестроят скейт-парк: его сделают в виде монтируемых модулей. Эту площадку поделят по разным активностям, среди которых уличное направление, парковая акробатика и катание в мини-рампе.

В сквере на улице Юности также появится летний кинотеатр, недалеко от которого установят шезлонги. По всему парку разместят скворечники, чтобы горожане могли подкармливать обитателей.

Со стороны аллеи Жемчуговой будет сделана зона отдыха с полукруглыми скамейками и перголами, по которым посадят вьющиеся растения.

На территории сделают освещение и установят камеры, на главных перекрестках и детской площадке – гобо-проекторы. Пешеходные дорожки сделают водонепроницаемыми. Территорию сквера дополнительно озеленят: здесь высадят порядка 80 деревьев и около 2850 кустарников.

Ранее сообщалось, что основной объем работ по комплексной реабилитации территории природно-исторического парка "Битцевский лес" будет выполнен до конца текущего года.

Сергей Собянин отметил, что Битцевский парк имеет огромные размеры – почти 400 гектаров. Однако, по словам мэра, несмотря на это, специалисты подходят к благоустройству каждой зоны парка с предельным вниманием.