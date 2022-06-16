"Это наш город": 30 тыс человек присоединились к уличным занятиям "Московского долголетия"

Более 30 тысяч горожан старшего поколения присоединились к занятиям на свежем воздухе в рамках проекта "Московское долголетие". Всего открыта тысяча групп по таким направлениям, как скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, рисование, пение, фитнес и иностранные языки.

Кроме того, участников проекта этим летом ждут кинопоказы, мастер-классы и открытые уроки. За событиями проекта можно следить на его страницах в соцсетях.