Собянин: число участников "Московского долголетия" увеличивается на 2–3 тыс ежедневно

14:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Число горожан, участвующих в проекте "Московское долголетие", увеличивается на 2–3 тысячи каждый день. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко центра в "Сокольниках".
В этом центре в онлайн- и офлайн-форматах работает больше 90 клубов. Здесь также оборудован и актовый зал, где организовываются постановки и концерты. Также для участников сделан спортзал с тренажерами, гостиная для больших групп и для игр в шахматы. Кроме того, в центре "Сокольники" создали медиагостиную и кулинарную студию.
По словам столичного мэра, проект "Московское долголетие" создавался с целью предоставления возможности москвичам старшего возраста заниматься спортом и посещать кружки в столичных учреждениях.
"Почти полмиллиона участников за четыре года, и сейчас вот одномоментно занимаются 160 тысяч. Из-за COVID-19 их меньше стало, сейчас каждый день нарастает по 2–3 тысячи участников", – отметил Собянин.
Он уточнил, что работающие на сегодняшний день центры соцзащиты были переделаны в клубы "Московского долголетия", куда теперь москвичи, помимо различных кружков, могут прийти, чтобы отдохнуть, почитать и пообщаться друг с другом.
Собянин обратил внимание на то, что изначально были запущены несколько таких центров, однако в настоящее время их доступно более 50. При этом до конца года количество учреждений возрастет до 71.
В ходе посещения одного из центров мэр также поздравил социальных работников с наступающим профессиональным праздником, выразив благодарность за их работу.
"Хотел вас поздравить с этим замечательным событием. От имени москвичей выражаю вам благодарность за вашу подвижническую работу, за те новации, которые происходят, новации ради того, чтобы наши москвичи старшего поколения, те, которые нуждаются в вашем внимании, чувствовали себя комфортно, могли заниматься спортивной деятельностью", – отметил градоначальник.
По словам Матвиенко, опыт столицы в создании центров "Московского долголетия" необходимо передать и другим городам. Председатель Совфеда подчеркнула, что система соцзащиты горожан всех возрастов является достаточно продуманной и инновационной.
"Мы как палата регионов будем стараться делать все, чтобы опыт Москвы, уникальный опыт, получил свое развитие во всех субъектах регионов", – заявила Матвиенко.
В мае проекту "Московское долголетие" исполнилось четыре года. Весной центры снова заработали в очном формате, а также открылись новые.
После коронавирусного перерыва заработал и спецпроект "Добрый автобус", который позволит горожанам старшего возраста посещать культурные, производственные, общественно значимые места столичного региона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: