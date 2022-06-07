Собянин: число участников "Московского долголетия" увеличивается на 2–3 тыс ежедневно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число горожан, участвующих в проекте "Московское долголетие", увеличивается на 2–3 тысячи каждый день. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко центра в "Сокольниках".

В этом центре в онлайн- и офлайн-форматах работает больше 90 клубов. Здесь также оборудован и актовый зал, где организовываются постановки и концерты. Также для участников сделан спортзал с тренажерами, гостиная для больших групп и для игр в шахматы. Кроме того, в центре "Сокольники" создали медиагостиную и кулинарную студию.

По словам столичного мэра, проект "Московское долголетие" создавался с целью предоставления возможности москвичам старшего возраста заниматься спортом и посещать кружки в столичных учреждениях.

"Почти полмиллиона участников за четыре года, и сейчас вот одномоментно занимаются 160 тысяч. Из-за COVID-19 их меньше стало, сейчас каждый день нарастает по 2–3 тысячи участников", – отметил Собянин.

Он уточнил, что работающие на сегодняшний день центры соцзащиты были переделаны в клубы "Московского долголетия", куда теперь москвичи, помимо различных кружков, могут прийти, чтобы отдохнуть, почитать и пообщаться друг с другом.

Собянин обратил внимание на то, что изначально были запущены несколько таких центров, однако в настоящее время их доступно более 50. При этом до конца года количество учреждений возрастет до 71.

В ходе посещения одного из центров мэр также поздравил социальных работников с наступающим профессиональным праздником, выразив благодарность за их работу.

"Хотел вас поздравить с этим замечательным событием. От имени москвичей выражаю вам благодарность за вашу подвижническую работу, за те новации, которые происходят, новации ради того, чтобы наши москвичи старшего поколения, те, которые нуждаются в вашем внимании, чувствовали себя комфортно, могли заниматься спортивной деятельностью", – отметил градоначальник.

По словам Матвиенко, опыт столицы в создании центров "Московского долголетия" необходимо передать и другим городам. Председатель Совфеда подчеркнула, что система соцзащиты горожан всех возрастов является достаточно продуманной и инновационной.

"Мы как палата регионов будем стараться делать все, чтобы опыт Москвы, уникальный опыт, получил свое развитие во всех субъектах регионов", – заявила Матвиенко.

В мае проекту "Московское долголетие" исполнилось четыре года. Весной центры снова заработали в очном формате, а также открылись новые.

После коронавирусного перерыва заработал и спецпроект "Добрый автобус", который позволит горожанам старшего возраста посещать культурные, производственные, общественно значимые места столичного региона.