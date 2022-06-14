"Личная территория": "парковка с препятствиями"

Личная неприязнь и обида двух соседок по многоэтажке в Люберцах переросла в общественный конфликт и судебные тяжбы. А все из-за парковки у дома. Дело в том, что жители сами ее организовали и установили лимит на машино-места. Однако не всем такие правила пришлись по душе.

Почему девушки не смогли договориться и что стало триггером скандала? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.