Политолог назвал причину активности Медведева в социальных сетях

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Российский политолог Илья Гращенков в разговоре с "Лентой.ру" заявил, что увеличенная активность зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в соцсетях в последнее время позволяет предположить, что он претендует на новый пост.

"Исходя из такой активности, можно сделать некоторые выводы, что не только для выживания в политической системе, но и для лидерства Медведев пытается обособиться от имиджа главного либерала", – высказался он.

До этого зампред Совбеза объяснил, почему его публикации о политической ситуации в мире носят такой резкий характер. Он отметил, что ненавидит недружественные РФ государства, поскольку они желают смерти россиянам, а также добавил, что сделает все, чтобы враги России исчезли.

