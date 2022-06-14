Враги России пойдут до конца, чтобы уничтожить ее экономику – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Оппоненты России продолжат делать все возможное, чтобы уничтожить ее экономику, в том числе вводить новые санкции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В своем рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца. Вводить против нас все новые и новые санкции, под надуманными предлогами исключать Россию из различных организаций", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

В частности, говоря об арктическом вопросе, он напомнил, что Арктический совет недавно возобновил свою работу, но без участия России, несмотря на то что она контролирует самый большой сектор в регионе.

Также Медведев добавил, что на арктическую зону приходятся 25% российских запасов углеводородов, однако Запад продолжает пытаться навредить топливно-энергетическому комплексу РФ и при этом наносит ущерб себе же.

Ранее зампред Совбеза объяснил, почему его публикации о политической ситуации в мире носят такой резкий характер. Он отметил, что ненавидит недружественные РФ государства, поскольку они желают смерти россиянам, а также добавил, что сделает все, чтобы враги России исчезли.

