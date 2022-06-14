Враги России пойдут до конца, чтобы уничтожить ее экономику – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Оппоненты России продолжат делать все возможное, чтобы уничтожить ее экономику, в том числе вводить новые санкции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В своем рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца. Вводить против нас все новые и новые санкции, под надуманными предлогами исключать Россию из различных организаций", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
В частности, говоря об арктическом вопросе, он напомнил, что Арктический совет недавно возобновил свою работу, но без участия России, несмотря на то что она контролирует самый большой сектор в регионе.
Также Медведев добавил, что на арктическую зону приходятся 25% российских запасов углеводородов, однако Запад продолжает пытаться навредить топливно-энергетическому комплексу РФ и при этом наносит ущерб себе же.
Ранее зампред Совбеза объяснил, почему его публикации о политической ситуации в мире носят такой резкий характер. Он отметил, что ненавидит недружественные РФ государства, поскольку они желают смерти россиянам, а также добавил, что сделает все, чтобы враги России исчезли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: