"Личная территория": "неугомонные соседи"

Марго – экстравагантная, творческая женщина 82 лет. Уже не первый год борется за тишину в своей квартире. Соседи сверху якобы донимают ее постоянным грохотом, а также периодически заливают.

Но жильцы "шумной" квартиры игнорируют нападки Марго, устали от ее несправедливых претензий. Ведь в Москве они практически не живут, да и потоп устроили другие соседи. По их словам, своим пением в караоке пенсионерка сама замучила весь дом.

Об этом – в программе "Личная территория".