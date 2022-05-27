Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице наградили победителей и призеров конкурса "Педагоги года Москвы". В этом году заявки на участие подали около 1800 человек, сообщил Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, в этом году мероприятие проходило по новым правилам: участники состязались как в команде, так и самостоятельно в различных номинациях.

"Учителем Москвы – 2022" стал Геннадий Старунов – учитель ОБЖ школы имени Маршала В.И. Чуйкова. В педагогике он работает 9 лет, является действующим спасателем-волонтером и уже спас немало жизней, готовит ребят к олимпиадам по своему предмету, ведет блог. Геннадий будет представлять столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России", – рассказал Собянин.

Среди воспитателей выиграла Анна Гайдукова из детсада школы №1347. Она создала программу для развития мелкой моторики с помощью народной игры в "волчок".

В групповой номинации "Педагогический старт" призы получили учителя школы №2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна. Педагоги организовали виртуальную экскурсию по учебному заведению, чтобы новеньким было легче адаптироваться.

Руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков в свою очередь отметил, что город делает все возможное для поддержки педагогов. Поэтому быть учителем, по его мнению, в столице почетно и престижно. При этом, как подчеркнул Молотков, дефицита кадров в московских школах уже не наблюдается долгое время, в том числе ввиду того, что обеспечена высокая конкурентоспособная заработная плата педагогического состава.

"Выстроена эффективная система повышения квалификации учителей: у них есть возможность учиться по магистерским программам и у лучших преподавателей. Расти профессионально и получить общественное признание они могут и благодаря участию в конкурсах профмастерства, таких как "Педагоги года Москвы", – заключил руководитель столичного департамента образования и науки.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступил с инициативой поднять зарплаты педагогам на 25% для повышения престижа профессии. Сергеев подчеркнул, что педагоги играют очень большую роль в подготовке кадров для науки и проблема, наблюдающаяся в РФ, состоит в том, что учитель – не самая престижная профессия. Хотя, как обратил внимание эксперт, во времена Советского Союза была обратная ситуация.

