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Общество

09:35

Москвичам рассказали о работе служб примирения в столичных школах

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Службы примирения создаются в 400 школах Москвы, а в будущем такие команды появятся во всех учебных учреждениях столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Службы будут состоять из учителей и учеников старше 14 лет. А каждую отдельную команду будет возглавлять преподаватель-куратор. Для присоединения к службе желающие должны пройти обучение на базе Городского психолого-педагогического центра, где они узнают, как правильно решать конфликты. К настоящему времени обучение прошли более 1 000 человек.

Замдиректора Городского психолого-педагогического центра Нина Середенко отметила, что главной задачей служб примирения является формирование в школах психологически безопасной среды.

"Для этого применяется восстановительный подход, в основе которого уважительное отношение к участникам конфликта. Он позволяет каждому высказаться и предложить свой выход из ситуации", – пояснила Середенко.

Чтобы решить конфликтную ситуацию, волонтеры должны сначала встретиться с каждым участником спора отдельно, а после собрать их вместе для обсуждения разногласия. Если же достичь согласия сразу не удалось, то участники составляют соглашение о том, в какой срок они согласны прекратить вражду и устранить ущерб.

В службу примирения могут обратиться ученики, родители и учителя. Волонтер-медиатор службы примирения, ученица 10-го класса Антонина Земерева рассказала, что в задачу волонтеров входит не только примирение враждующих, но и предотвращение дальнейших конфликтов. По ее словам, чаще всего ссоры происходят из-за разных интересов.

В школе № 625 спорные ситуации с помощью волонтеров-кураторов решают уже 10 лет. В настоящее время в местную службу входят 12 школьников и более 35 учителей. В будущем к работе планируют привлечь активных родителей.

Ранее сообщалось, что с 20 мая в Москве начался прием заявок на поступление в предпрофессиональные классы городских школ – медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и IТ-классы. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в следующем учебном году значительно вырастет число школ с такими классами.

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