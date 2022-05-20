Онищенко высказался о педагоге из Петербурга, приказавшей ученику извиняться на коленях

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в разговоре с Москвой 24 оценил поведение питерской учительницы, потребовавшей от школьника извиниться на коленях за оскорбление.

Ранее в соцсетях вызвал дискуссию видеоролик из Санкт-Петербурга, снятый в школе № 233 Красногвардейского района. На нем учительница биологии потребовала от выпускника 11-го класса принести ей извинения за оскорбление, встав на колено. "На колено передо мной! На колено!" – приказала она.

Администрация Красногвардейского района сообщила, что инцидент произошел 16 мая, разбор по нему уже провели. Педагог в тот же день решила уволиться. Отмечается, что ее поведение было некорректным даже с учетом вызывающего поведения школьника.

По мнению Онищенко, учительница действительно нарушила границы педагогической этики.





Геннадий Онищенко академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Это неправильно. Я с сочувствием отношусь к учителю, я понимаю, как ей достается, но она, конечно, нарушила этику. Это неверное решение. Но я не готов ее сурово осуждать.

По словам академика РАН, эта ситуация является сигналом к тому, что детей нужно правильно воспитывать, чтобы оскорблений не было.

"Заниматься надо очень серьезно и системно. Не от случая к случаю, не от мероприятия к мероприятию, а постоянно и ежедневно. И это предполагает не только ответственность учителя, но и родителей. Тут должна быть такая рабочая смычка", – подчеркнул Онищенко.

Ранее в Хабаровске учитель физики из школы № 68 грубо выгнал ученика из класса. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина ругается на школьника матом. Затем толкает мальчика к стене, хватает за руку и выгоняет за дверь.

