Онищенко высказался о педагоге из Петербурга, приказавшей ученику извиняться на коленях

Фото: vk.com/krgv_live
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в разговоре с Москвой 24 оценил поведение питерской учительницы, потребовавшей от школьника извиниться на коленях за оскорбление.
Ранее в соцсетях вызвал дискуссию видеоролик из Санкт-Петербурга, снятый в школе № 233 Красногвардейского района. На нем учительница биологии потребовала от выпускника 11-го класса принести ей извинения за оскорбление, встав на колено. "На колено передо мной! На колено!" – приказала она.
Администрация Красногвардейского района сообщила, что инцидент произошел 16 мая, разбор по нему уже провели. Педагог в тот же день решила уволиться. Отмечается, что ее поведение было некорректным даже с учетом вызывающего поведения школьника.
По мнению Онищенко, учительница действительно нарушила границы педагогической этики.
По словам академика РАН, эта ситуация является сигналом к тому, что детей нужно правильно воспитывать, чтобы оскорблений не было.
"Заниматься надо очень серьезно и системно. Не от случая к случаю, не от мероприятия к мероприятию, а постоянно и ежедневно. И это предполагает не только ответственность учителя, но и родителей. Тут должна быть такая рабочая смычка", – подчеркнул Онищенко.
Ранее в Хабаровске учитель физики из школы № 68 грубо выгнал ученика из класса. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина ругается на школьника матом. Затем толкает мальчика к стене, хватает за руку и выгоняет за дверь.
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