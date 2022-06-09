Первые пять детей 9–11 лет получили вакцину от COVID-19 в рамках исследований

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Пять детей 9–11 лет получили вакцину от COVID-19 в рамках клинических исследований. Им ввели 1/10 взрослой дозы, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было", – сказал Гинцбург ТАСС.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

В конце января "Спутником М" начали прививать подростков 12–17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут.

В России за последние сутки госпитализировали 1 470 человек с коронавирусной инфекцией. Всего выявлены 3 774 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 77 пациентов. Выздоровели 4 297 человек.

