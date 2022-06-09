В России за сутки госпитализировали 1 470 человек с COVID-19

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В России за последние сутки госпитализировали 1 470 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 9,2% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах, снижение зафиксировано в 46 субъектах. Ситуация не изменилась в 7 российских регионах.

Всего выявлены 3 774 новых случая коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 77 пациентов. Выздоровели между тем 4 297 человек.

С начала пандемии в России выявили 18 365 879 случаев COVID-19, выздоровели 17 781 922 пациента.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация детей от COVID-19 в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9–11 лет. По словам ученого, первые 16 добровольцев вместе с родителями на базах двух медицинских центров уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие.

