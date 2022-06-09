Первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследований получат дети 9–11 лет – Гинцбург

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация детей от COVID-19 в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9–11 лет.

По словам ученого, первые 16 добровольцев вместе с родителями на базах двух медицинских центров уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие.

"Сначала препарат вводить будут детям 9–11 лет, а потом уже пойдет более младший возраст – 6–9 лет", – приводит его слова ТАСС.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

В конце января "Спутником М" начали прививать подростков 12–17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут.

Ранее Гинцбург рассказал, что для лучшей защиты от коронавируса следует перейти на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом. Ученый добавил, что спад заболеваемости COVID-19 в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации против коронавируса.

