Центр "Моя карьера" пригласил москвичей на день вакансий 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре занятости "Моя карьера" 8 июля пройдет день вакансий "Найди работу летом", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Крупнейшие компании города предложат москвичам больше 500 позиций для летней подработки и частичной занятости, в том числе для молодежи старше 16 лет. Среди работодателей – сеть гипермаркетов, лидер рынка связи и телекоммуникаций, кондитерская фабрика, предприятие по производству готовой еды, страховая компания и другие организации.

Заместитель директора центра "Моя карьера" Михаил Куликов подчеркнул, что именно время отпусков и каникул – отличный период, чтобы найти работу. Он объяснил, что на рынке труда снижается конкуренция, при этом многие организации открывают новые вакансии.

"Мы отобрали наиболее актуальные предложения стабильных работодателей, чтобы каждый участник мероприятия смог успешно трудоустроиться", – сказал он.

Соискателям предложат ряд позиций, в том числе менеджера по продажам, работника торгового зала, специалиста клиентского сервиса, повара, пекаря, стюарда, токаря, инженера-технолога, наладчика оборудования, газосварщика, выгульщика собак, догситтера.

Участники мероприятия смогут лично пообщаться с представителями компаний или узнать о вариантах оформления трудового договора, социальных гарантиях, заработной плате и возможностях прохождения дополнительного обучения. Эксперты центра могут проконсультировать посетителей по всем возникающим вопросам или даже помочь составить резюме.

День вакансий состоится в очном формате на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию.

Ранее вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, что с 2017 по 2021 год общее число рабочих мест в Москве увеличилось на 288 тысяч (4%), преодолев отметку в 8 миллионов. Больше всего за этот период увеличилось число специалистов в IT-секторе – на 30%.

