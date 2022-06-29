Касса с билетами на водные маршруты открылась в центре Москвы. Киоск с надписью "Суда сюда!" появился на Устьинском причале в районе Китай-города. Оплатить билет можно "Тройкой", банковской картой или наличными.

На Китай-городе теперь можно купить прогулку по северному маршруту – от Киевского до Устьинского причала. Жители и гости города также могут выбрать исторический маршрут, который пролегает от Воробьевых гор до Новоспасского причала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

