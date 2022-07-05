Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки

На пассажирских причалах Москвы-реки начались работы по очистке и углублению дна акваторий. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, подводная уборка необходима. На дне скапливается крупный бытовой мусор и металлолом. А это небезопасно и может привести к повреждению теплоходов.

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