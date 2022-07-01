Дачникам доступны занятия проекта "Московское долголетие" в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники проекта "Московское долголетие" могут посещать занятия в режиме онлайн, напоминает "Мослента".

Отмечается, что такой формат ввели в проект специально для дачников, которые в летний сезон покидают столицу и уезжают на свои участки. Кроме того, для них открыли еще одно направление – ландшафтный дизайн и садоводство.

Онлайн-занятия пользуются популярностью – их уже посещают около 94,5 тысячи человек. Самыми любимыми направлениями стали: гимнастика, лекции по истории, искусству и краеведению, "Красота и стиль".

Ранее стало известно, что более 30 тысяч горожан старшего поколения присоединились к занятиям на свежем воздухе в рамках проекта "Московское долголетие". Всего открыта тысяча групп по разным направлениям.

Позднее участники проекта, увлекающиеся дизайном, представили свои коллекции на Московской неделе моды. На подиум вышли дамы в возрасте старше 55 лет – ученицы модельной школы "Московского долголетия".

Одежду для них разработали участники "Мастерской дизайнеров". Зрителям показали больше 30 модных образов, разных по стилю и исполнению.