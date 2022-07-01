Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18:10

Дачникам доступны занятия проекта "Московское долголетие" в режиме онлайн

городтехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники проекта "Московское долголетие" могут посещать занятия в режиме онлайн, напоминает "Мослента".

Отмечается, что такой формат ввели в проект специально для дачников, которые в летний сезон покидают столицу и уезжают на свои участки. Кроме того, для них открыли еще одно направление – ландшафтный дизайн и садоводство.

Онлайн-занятия пользуются популярностью – их уже посещают около 94,5 тысячи человек. Самыми любимыми направлениями стали: гимнастика, лекции по истории, искусству и краеведению, "Красота и стиль".

Ранее стало известно, что более 30 тысяч горожан старшего поколения присоединились к занятиям на свежем воздухе в рамках проекта "Московское долголетие". Всего открыта тысяча групп по разным направлениям.

Позднее участники проекта, увлекающиеся дизайном, представили свои коллекции на Московской неделе моды. На подиум вышли дамы в возрасте старше 55 лет – ученицы модельной школы "Московского долголетия".

Одежду для них разработали участники "Мастерской дизайнеров". Зрителям показали больше 30 модных образов, разных по стилю и исполнению.

В Москве прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать