"Это наш город": в столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие"

В столице начался летний сезон проекта "Московское долголетие". Регулярные занятия будут проходить в 18 крупных парках и на более 300 парковых территориях.

Москвичи старшего поколения смогут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, йогой, футболом, настольным теннисом, рисованием, танцами.

Также возобновит работу спецпроект "Добрый автобус". В рамках которого проводят экскурсии по историческим местам Москвы и области.