Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В четверг, 5 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве составит +8...+10 градусов, по области – +5...+10 градусов. Ветер северо-западный – 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.
В Москве и Подмосковье прогнозируется неустойчивая погода с заметными колебаниями метеопараметров: рост атмосферного давления, понижение температуры. При этом кислородный режим комфортный, в утренние часы содержание кислорода в воздухе повышенное.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о заморозках в столичном регионе в ночь на пятницу, 6 мая. По его словам, они будут последними в этом сезоне. Синоптик отметил, что погода в мае изменчива.
Так, в четверг, 5 мая, погодой будет управлять антициклон, который приведет к повышению атмосферного давления на 10 миллиметров ртутного столба. Ночью может пройти небольшой дождь, а днем его не ожидается.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 5 мая
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