Эксперты рассказали, как просыпаться утром в отличном настроении

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Настроение утром зависит от фазы сна, при которой произошло пробуждение. При фазе поверхностного сна человек ощущает себя отдохнувшим и готовым к делам, рассказал врач-сомнолог, завотделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По его словам, люди за ночь проходят 4–5 цикла, продолжительность глубокой и поверхностной фаз индивидуальна и постоянна. При этом длительность фазы можно рассчитать самостоятельно. Для этого в течение недели нужно ложиться спать строго в одно время, а вставая, необходимо сразу фиксировать время и оценивать свое состояние. Это позволит высчитать время для будильника.

В свою очередь, врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов отметил, что необходимо стремиться к пробуждению с рассветом. Он напомнил, что исторически люди жили по природным ритмам, которые диктовали восход и закат солнца.

"Наш организм устроен так, что примерно за час до рассвета начинают происходить серьезные сдвиги в обмене веществ, которые должны помочь нам обеспечивать энергию в начале дня", – сказал Богомолов, слова которого приводит сайт "Аргументы и Факты".

По словам эксперта, спустя 1–2 дня ранних просыпаний уйдут проблемы с тем, чтобы лечь спать раньше. При хмурой погоде, которая мешает проснуться, он рекомендовал надеть очки с желтыми стеклами, а также после подъема не садиться за стол, а сделать растяжку и прогуляться.

"Хорошо помогают проснуться массажеры для стоп. Они отлично стимулируют активные точки на стопах, их там очень много. Еще для этого хорошо использовать массажные стельки", – добавил он.

Также Богомолов посоветовал употреблять на завтрак каши из перловки, гречки, геркулеса, пшена и семян льна с добавлением ягод и фруктов. При этом он призвал не готовить манку и рис.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова отметила, что не рекомендует каждый день есть гречку. По ее словам, питание человека должно быть разнообразным. Это поможет получить как можно больше полезных для здоровья организма питательных веществ.

