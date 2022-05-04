Билл Гейтс оценил дальнейшее развитие Twitter после его покупки Маском

17:24
Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Американский предприниматель Илон Маск может испортить Twitter после его покупки. Такое мнение высказал основатель Microsoft Билл Гейтс.
Он отметил, что пока до конца неясно, что собирается делать Маск. Гейтс также напомнил, что в послужном списке предпринимателя нет приобретений, подобных Twitter.
"Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто", – приводит слова Гейтса РИА Новости.
Ранее Маск заключил с Twitter соглашение о покупке соцсети за 52,2 доллара за акцию. Общая сумма сделки оценивается в 44 миллиарда долларов.
После этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует возвращаться в Twitter после покупки соцсети Маском. Он отметил, что продолжит пользоваться собственной соцсетью TRUTH Social, в которой зарегистрируется в течение недели. Сделку также прокомментировали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей – Маск
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