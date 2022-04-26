Медведев заявил, что покупка Twitter Илоном Маском ничего не изменит

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Покупка социальной сети Twitter бизнесменом Илоном Маском не сделает ее демократичной и справедливой, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, не только владельцы соцсетей определяют правила их существования и функционирования.

"Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым", – отметил он.

Для этого Twitter нужно уйти из американской юрисдикции, добавил Медведев.

Ранее компания Twitter объявила о соглашении с американским бизнесменом Илоном Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.