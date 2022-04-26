Эксперт рассказал о будущем Twitter в РФ после покупки соцсети Илоном Маском

Основатель Space X и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Сделку планируется закрыть до конца года. После этого Twitter станет частной компанией. Разбираемся, каким станет сервис микроблогов при Маске и снимут ли с соцсети ограничения в России.



Покупка Twitter

В конце марта американский миллиардер и инженер Илон Маск начал проявлять публичный интерес к политике социальной сети Twitter, в которой у него более 85 миллионов подписчиков. В частности, бизнесмен организовал опрос, соблюдает ли сервис свободу слова. В результате 70% респондентов ответили отрицательно. Также Маск спрашивал у пользователей, нужна ли им новая платформа.

В начале апреля выяснилось, что бизнесмен купил 9,2% акций социальной сети. Таким образом он стал крупнейшим акционером компании. На этом Маск не остановился и 14 апреля объявил о планах купить 100% акций Twitter. В письме к главе совета директоров соцсети Брету Тэйлору миллиардер раскритиковал компанию, отметив, что в текущем виде она не будет ни процветать, ни служить свободе слова.

В итоге Маск заключил окончательное соглашение о приобретении Twitter примерно за 44 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании от 25 апреля. Акционеры Twitter получат 54,2 доллара за акцию.





Илон Маск Основатель Space X и Tesla Свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Twitter – это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества.

Также Маск анонсировал внедрение новых функций на платформе. "Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-боты и аутентифицировать всех людей", – отметил он.



Реакция на сделку

Илон Маск покупает Twitter

На фоне сообщения о покупке Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на повседневную жизнь американцев. В частности, речь идет о возможном распространении дезинформации в соцсетях.

"Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели", – сказала Псаки.

Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп рассказал, что не планирует возвращаться в Twitter, даже если его учетную запись восстановят после покупки платформы Илоном Маском. Экс-президент США добавил, что собирается пользоваться собственной социальной сетью Truth Social. При этом, по мнению Трампа, Маск привнесет в Twitter улучшения.





Дональд Трамп бывший президент США Он хороший человек, но я останусь на TRUTH.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что покупка Маском Twitter не сделает соцсеть более демократичной.

"Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым", – подчеркнул Медведев.

Ранее в РФ был ограничен доступ к Twitter. Соцсеть нарушила одну из статей Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она предусматривает ограничение доступа к сайтам за размещение там призывов к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.



Будущее Twitter в России

Заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников в беседе с Москвой 24 допустил, что цифровая политика Twitter при Илоне Маске изменится.





Сергей Гребенников заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ Маск делал заявления относительно смягчения требований в отношении публикуемых материалов и удаления фейковых аккаунтов. Возможно, именно в связи с тезисами Маска и его желанием изменить цифровую политику социальной сети площадка приобретет более социальный характер.

Тот факт, что компания станет непубличной, "развязывает руки" новому менеджменту для серьезных изменений, уверен эксперт.

В то же время он напомнил, что на территории России Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter еще в начале марта.

"Снятие ограничений на работу Twitter напрямую связано с наличием в ней запрещенного контента. Маск заявлял о том, что видит Twitter площадкой, открытой для свободных высказываний. Но, несмотря на изменение владельца и статуса, вряд ли стоит ожидать от Twitter существенной модификации в отношении подхода к модерации контента", – сказал эксперт.

Эксперт добавил, что по числу пользователей Twitter не входил в топ популярных соцсетей в России и до ограничения к нему доступа.

