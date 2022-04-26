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26 апреля, 19:39

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Эксперт рассказал о будущем Twitter в РФ после покупки соцсети Илоном Маском

Чуда не случится? Что будет с Twitter после покупки соцсети Илоном Маском
технологии

Основатель Space X и Tesla Илон Маск покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Сделку планируется закрыть до конца года. После этого Twitter станет частной компанией. Разбираемся, каким станет сервис микроблогов при Маске и снимут ли с соцсети ограничения в России.

Покупка Twitter

Фото: depositphotos/ChinaImages

В конце марта американский миллиардер и инженер Илон Маск начал проявлять публичный интерес к политике социальной сети Twitter, в которой у него более 85 миллионов подписчиков. В частности, бизнесмен организовал опрос, соблюдает ли сервис свободу слова. В результате 70% респондентов ответили отрицательно. Также Маск спрашивал у пользователей, нужна ли им новая платформа.

В начале апреля выяснилось, что бизнесмен купил 9,2% акций социальной сети. Таким образом он стал крупнейшим акционером компании. На этом Маск не остановился и 14 апреля объявил о планах купить 100% акций Twitter. В письме к главе совета директоров соцсети Брету Тэйлору миллиардер раскритиковал компанию, отметив, что в текущем виде она не будет ни процветать, ни служить свободе слова.

В итоге Маск заключил окончательное соглашение о приобретении Twitter примерно за 44 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании от 25 апреля. Акционеры Twitter получат 54,2 доллара за акцию.

Свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Twitter – это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества.
Илон Маск
Основатель Space X и Tesla

Также Маск анонсировал внедрение новых функций на платформе. "Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, улучшив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-боты и аутентифицировать всех людей", – отметил он.

Реакция на сделку

Илон Маск покупает Twitter

На фоне сообщения о покупке Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на повседневную жизнь американцев. В частности, речь идет о возможном распространении дезинформации в соцсетях.

"Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют. Он был и остается решительным сторонником фундаментальных реформ, нацеленных на достижение данной цели", – сказала Псаки.

Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп рассказал, что не планирует возвращаться в Twitter, даже если его учетную запись восстановят после покупки платформы Илоном Маском. Экс-президент США добавил, что собирается пользоваться собственной социальной сетью Truth Social. При этом, по мнению Трампа, Маск привнесет в Twitter улучшения.

Он хороший человек, но я останусь на TRUTH.
Дональд Трамп
бывший президент США

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что покупка Маском Twitter не сделает соцсеть более демократичной.

"Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с Twitter не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым", – подчеркнул Медведев.

Ранее в РФ был ограничен доступ к Twitter. Соцсеть нарушила одну из статей Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Она предусматривает ограничение доступа к сайтам за размещение там призывов к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным публичным мероприятиям.

Будущее Twitter в России

Фото: depositphotos/seewhatmitchsee

Заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников в беседе с Москвой 24 допустил, что цифровая политика Twitter при Илоне Маске изменится.

Маск делал заявления относительно смягчения требований в отношении публикуемых материалов и удаления фейковых аккаунтов. Возможно, именно в связи с тезисами Маска и его желанием изменить цифровую политику социальной сети площадка приобретет более социальный характер.
Сергей Гребенников
заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ

Тот факт, что компания станет непубличной, "развязывает руки" новому менеджменту для серьезных изменений, уверен эксперт.

В то же время он напомнил, что на территории России Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter еще в начале марта.

"Снятие ограничений на работу Twitter напрямую связано с наличием в ней запрещенного контента. Маск заявлял о том, что видит Twitter площадкой, открытой для свободных высказываний. Но, несмотря на изменение владельца и статуса, вряд ли стоит ожидать от Twitter существенной модификации в отношении подхода к модерации контента", – сказал эксперт.

Эксперт добавил, что по числу пользователей Twitter не входил в топ популярных соцсетей в России и до ограничения к нему доступа.

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Носатов Иван

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