Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей – Маск

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Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter может стать платной для коммерческих и государственных пользователей. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.
Кроме того, он подчеркнул, что данная соцсеть всегда будет бесплатной для обычных пользователей.
Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.
Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.
Также Маск предупредил, что следующей он купит компанию Coca-Cola. Акции Coca-Cola никак не отреагировали на намерения Маска, бумаги компании подорожали только на 0,3%.
Илон Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter
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