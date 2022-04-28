13:18
Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
В Кремле считают, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску, который ранее объявил о покупке Twitter, могут не дать вернуть в соцсеть свободу слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Посмотрим, что будет при новом владельце, но в настоящее время, если учесть, что эта компания глобальная, имеет глобальное хождение и пользование, мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
Он усомнился, что в западных соцсетях возможна "действительно полноформатная, свободная палитра разных точек зрения".
Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.
Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.
Песков усомнился, что Маску удастся вернуть свободу слова в Twitter
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