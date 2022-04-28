Песков усомнился, что Маску удастся вернуть свободу слова в Twitter

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В Кремле считают, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску, который ранее объявил о покупке Twitter, могут не дать вернуть в соцсеть свободу слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Посмотрим, что будет при новом владельце, но в настоящее время, если учесть, что эта компания глобальная, имеет глобальное хождение и пользование, мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Он усомнился, что в западных соцсетях возможна "действительно полноформатная, свободная палитра разных точек зрения".

Ранее компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети. Общая стоимость сделки предварительно оценивается в 44 миллиарда долларов.

Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор назвал данное решение лучшим движением вперед для акционеров Twitter. Сам Маск ранее заявлял, что намерен раскрыть огромный потенциал этой социальной сети.

