Билл Гейтс пошутил об отслеживании людей с помощью вакцин от COVID-19

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в шутливой форме заявил, что не будет отслеживать людей с помощью вакцин от COVID-19, потому что не знает, зачем ему такие данные. Об этом сообщает портал Newsweek.
Во время выступления на шоу TED Гейтс пояснил, что не знает, каким образом он мог использовать информацию о каждом человеке, живущем на планете.
Также бизнесмен назвал абсурдным мнение, что его корпорация связана с появлением пандемии коронавируса. Гейтс подчеркнул, что компания разработала вакцину для защиты людей от вируса, но при этом препарат окутали домыслы "о массовом убийстве".
Ранее основатель корпорации Microsoft предупредил о пандемиях, которые могут быть еще страшнее COVID-19. Гейтс заявил, что человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим еще более высокий уровень летальности или тяжелых болезней, даже несмотря на то что на сегодняшний день "Дельта"- и "Омикрон"-штамм – одни из самых трансмиссивных вирусов.
До этого Гейтс заявил, что из-за новых штаммов коронавируса конец пандемии не близок. По его мнению, в 2022 году завершится ее критическая фаза. Он выразил надежду, что через пару лет люди будут думать о вирусе только во время прививки каждой осенью.
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