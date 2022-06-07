Собянин рассказал о планах открытия почти 20 центров московского долголетия до конца года

Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин посетили центр московского долголетия "Сокольники". Председатель Совета Федерации и мэр Москвы поздравили социальных работников с профессиональным праздником и пообщались с жителями района.

Собянин рассказал Матвиенко о работе центров и пообещал, что к концу года их будет больше 70 по всей Москве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.