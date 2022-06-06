Собянин осмотрел строящийся уникальный комбинат модульного домостроения

В Москве откроется производство модулей для строительства домов. Уникальный завод появится в поселении Марушкинском. Там будут делать крупногабаритные модули, необходимые для возведения зданий.

Максимальная площадь таких объектов – 100 квадратных метров. В сутки на заводе будет производится до 20 готовых модулей. С их помощью можно будет строить дома по современным стандартам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В производстве на новом предприятии будут задействованы роботы и системы автоматизации труда. Там также создадут около 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестор вложит в реализацию проекта 17,6 миллиарда рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.