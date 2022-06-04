В МИД Польши заявили, что ЕС работает над седьмым пакетом санкций против РФ

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Евросоюз работает над седьмым пакетом санкций против России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его мнению, ограничения должны коснуться и поставок российского газа, отключения от системы SWIFT новых банков России, в том числе Газпромбанка.
"Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности", – приводит слова Яблоньского РИА Новости.
Замглавы МИД считает нужной конфискацию, а не только замораживание российских активов в Евросоюзе. Он добавил, что по этому вопросу уже ведутся работы.
Накануне Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Всего в списке значатся 18 юридических и 64 физических лица. В частности, в черный список ЕС включили основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Также в санкционный список попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета.
МИД РФ внес в черный список 41 гражданина Канады
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