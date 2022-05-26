Собянин поздравил столичных бизнесменов с Днем российского предпринимательства

09:03
Фото: sobyanin.ru
Столичные власти вместе с правительством России приняли ряд антикризисных мер, выделили средства для обеспечения поддержки бизнеса. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
По его словам, акценты в этом вопросе сделаны на сохранении рабочих мест, импортозамещении и инновациях. Мэр города подчеркнул, что Москва будет развиваться вопреки принятым санкциям и ограничениям. Он отметил, что власти продолжат открытый и прямой диалог с бизнесом для принятия совместных решений.
"Не хотелось бы бросаться громкими словами, но последние два года, в которые сложились не самые благоприятные условия для ведения бизнеса, московские предприниматели показали себя настоящими героями, которые, несмотря ни на что, продолжают двигать вперед наш любимый город", – написал градоначальник.
В День российского предпринимательства Собянин рассказал, что бизнес всегда нуждался в поддержке. Однако, отметил мэр города, пандемия трансформировала это понятие в "спасение".
Собянин подчеркнул, что свыше 500 субъектов малого и среднего предпринимательства регистрируется в Москве каждый день. При этом часто новые компании замещают уже ушедшие.
"За словом "бизнес" всегда стоят люди. Это не только владельцы компаний и индивидуальные предприниматели. Это 3,2 миллиона человек, которые работают в московском бизнесе. Совместно они в виде налогов дают значительный вклад в экономику города", – напомнил мэр.
Он добавил, что по итогам 2021 года вклад бизнеса вырос более чем на 20%, составив 674,4 миллиарда рублей. По его словам, 2022 год должен стать периодом перехода от спасения к развитию и масштабированию.
"В День российского предпринимательства я лично и все москвичи могут сказать только слова благодарности. Мы обязательно вернемся от "спасения" к "масштабированию". Вопрос времени и наших совместных усилий", – заключил Собянин.
Ранее Собянин решил снизить ставку по льготным кредитам для компаний промышленности с 11 до 9%. Данная мера коснется не только новых заемщиков, но и ранее одобренных кредитов. Максимальный размер кредита до 1 миллиарда рублей предусмотрен для промпредприятий, реализующих инвестпроекты.
Собянин снизил ставку по льготным кредитам промышленности с 11 до 9%
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