Три полосы перекрыты на внутренней стороне Садового кольца из-за ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте находятся оперативные службы города. Уточняется, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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